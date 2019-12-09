Российский спорт из-за допинга закрыли на четыре года, фото — DW

https://racurs.ua/n130556-rossiyskiy-sport-iz-za-dopinga-zakryli-na-chetyre-goda-reshenie-wada.html

Ракурс

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах, принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Это означает, что российские спортсмены не смогут поехать уже на следующие Игры в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Также WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством Олимпийского комитета России. Об этом сообщили на пресс-коференции в Швейцарии по итогам заседания исполкома.

Исполком агентства также лишил российское антидопинговое агентство РУСАДА статуса соответствия. Все эти решения были приняты единогласно.

Президент WADA Крейг Риди был крайне разочарован ситуацией.

Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и уничтожение части данных имели место. Некоторые из них были сделаны почти одновременно с тем, как наша делегация работала в Московской лаборатории в январе 2019 года. Я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года (восстановление статуса РУСАДА), заключался в том, чтобы получить и изучить данные. После получения данных и выполнения всей работы с ними очень нелестно обнаружить, что кто-то их подделал, — заявил Риди.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в ноябре Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому этой организации на четыре года отстранить Россию от соревнований под национальным флагом.

Комитет дал такие рекомендации из-за скандала с допинг-пробами российских спортсменов в 2012—2015 годах. Там считают, что российская сторона удалила из отчета, переданного организации, «сотни возможных негативных аналитических выводов», а также сведения о том, что в лаборатории могли скрывать данные, подтверждающие российскими спортсменами прием допинга.

Российским спортсменам, допущенным к соревнованиям, разрешат выступать только под нейтральным флагом. Российский гимн на таких соревнованиях также звучать не будет.

Чемпионат Европы по футболу, матчи которого в 2020 годах пройдут в России (Санкт-Петербург), не подпадает под рекомендации комитета. В то же время чемпионат мира по футболу 2022 года под запрет попадает, поскольку ФИФА подписала кодекс WADA.