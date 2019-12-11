Запрет WADA: в России планируют проводить свои Олимпийские игры, фото: flickr

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Ракурс

Отстранение России от участия в Олимпийских играх может изменить развитие спорта в стране.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает организовать собственные соревнования на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Она считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. По ее мнению, в мире наблюдаются антироссийские настроения.

Я считаю, что Россия может у себя проводить свои игры, — заявила Матвиенко.

Чиновник добавила, что такие действия свидетельствуют о предвзятом отношении антидопингового агентства именно к России. Для обвинения России в использовании допинга на государственном уровне якобы нет оснований.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию Комитета по соблюдению законодательства о запрете России отправлять своих спортсменов на соревнования на четыре года. В организации считают, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА).