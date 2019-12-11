Ученые рассекретили процесс возникновения планет, фото: needpix

https://racurs.ua/n130709-uchenye-rassekretili-process-vozniknoveniya-planet.html

Ракурс

Возникновение планет происходит из-за мелких космических частиц.

Астрофизики представили результаты исследований. Об этом сообщает издание Nature Phisics.

Крошечные шарики из стекла и базальта специалисты поместили в специальную камеру. Микросферы использовали как мелкие космические частицы. В космосе они находятся в облаке вокруг молодой звезды.

Камеру с шариками авторы эксперимента подбрасывали к вершине башни Бременского университета. В это время в камере образовалась нулевая гравитация. Этот процесс создает электростатические заряды.

Ранее исследователи не знали, каким образом частицы в облаке соединяются на космических скоростях. Они считают, что эти результаты позволят больше узнать о процессе формирования планет.

Ранее астрономы назвали условие возникновения жизни на других планетах. Астрономы установили, что астероиды среднего размера — лучшие кандидаты на роль своеобразных поставщиков живых организмов.