«Шахтер» - «Аталанта»: украинский клуб проиграл с крупным счетом, фото: скриншот

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» проиграл решающий матч в группе С Лиги чемпионов против итальянского клуба «Аталанта».

Игра закончилась со счетом 0: 3. Украинская команда не смогла выйти в 1/16 финала самого престижного клубного турнира Европы.

В первом тайме «Аталанта» удерживала мяч на стартовом отрезке, пытаясь вытащить соперников на свою половину. Все же первый тайм был в пользу украинской команды.

Во второй половине второго тайма футболисты «Шахтера» потеряли инициативу. На 66-й минуте бельгиец Тимоти Кастано вывел гостей вперед.

Решающим стало удаление у «горняков» бразильца Додо. Он получил красную карточку и покинул поле. Итальянцы еще смогли забить дважды, усилиями Марио Пашалича и Робина Госенса.

Донецкий «Шахтер» после 6 матчей занял 3 место турнирной таблицы. Украинский клуб продолжит выступления в Лиге Европы.

Ранее букмекеры сделали прогноз на решающий матч «Шахтера» в группе Лиги чемпионов. Аналитики были уверены, что у команд равные шансы на победу.