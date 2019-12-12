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Война с Россией: двое украинских военных получили ранения, фото: Минобороны Украины
Война с Россией: двое украинских военных получили раненияhttps://racurs.ua/n130715-voyna-s-rossiey-dvoe-ukrainskih-voennyh-poluchili-raneniya.htmlРакурс
Обстрелы украинских позиций на Донбассе продолжаются.
Российские подразделения 11 декабря десять раз атаковали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Незаконные формирования применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Они использовали гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Под обстрел попали позиции у Авдеевки, Новомихайловки, Марьинки, Павлополя и Лебединского. Зафиксировали обстрелы неподалеку Крымского и Майского.
В штабе ООС отмечают, что 12 декабря боевики огневой активности не проявляли. Значительных обстрелов зафиксировано не было.
Напомним, 9 декабря на Донбассе подорвались три бойца ООС. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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