Война с Россией: двое украинских военных получили ранения, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n130715-voyna-s-rossiey-dvoe-ukrainskih-voennyh-poluchili-raneniya.html

Ракурс

Обстрелы украинских позиций на Донбассе продолжаются.

Российские подразделения 11 декабря десять раз атаковали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Незаконные формирования применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Они использовали гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Под обстрел попали позиции у Авдеевки, Новомихайловки, Марьинки, Павлополя и Лебединского. Зафиксировали обстрелы неподалеку Крымского и Майского.

В штабе ООС отмечают, что 12 декабря боевики огневой активности не проявляли. Значительных обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, 9 декабря на Донбассе подорвались три бойца ООС. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.