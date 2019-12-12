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Война с Россией: двое украинских военных получили ранения, фото: Минобороны Украины

Война с Россией: двое украинских военных получили ранения

12 дек 2019, 09:36
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Обстрелы украинских позиций на Донбассе продолжаются.

Российские подразделения 11 декабря десять раз атаковали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Незаконные формирования применяли оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. Они использовали гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Под обстрел попали позиции у Авдеевки, Новомихайловки, Марьинки, Павлополя и Лебединского. Зафиксировали обстрелы неподалеку Крымского и Майского.

В штабе ООС отмечают, что 12 декабря боевики огневой активности не проявляли. Значительных обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, 9 декабря на Донбассе подорвались три бойца ООС. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Ракурс


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