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Верховна Рада розглядає закон про особливий статус Донбасу. Фото: rubryka.com

Рада на позачерговому засіданні розглядає питання про особливий статус Донбасу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 гру 2019, 10:00
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Верховна Рада України 12 грудня зібралася на позачергове засідання.

Народні обранці планують розглянути законопроект № 2569 «Проект закону про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це йдеться на веб-сторінці парламенту.

Документ передбачає введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу після виведення всіх незаконних збройних формувань з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Також парламент розгляне низку постанов, у другому читанні опрацюють законопроект № 2299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», № 2172 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду».

У першому читанні обранці розглянуть проект закону № 2412 «Про розвідку», № 2414 «Про внесення змін до закону України «Про Службу зовнішньої розвідки»».

Нагадаємо, 10 грудня у Верховну Раду України подали законопроект № 2569 «Про внесення зміни до ст. 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Джерело: Ракурс


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