СНБО назначил генерала Кривоноса ответственным за тероборону Украины - СМИ, фото: Офис президента

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Генерал Сергей Кривонос будет отвечать за территориальную оборону Украины.

О назначении рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Об этом сообщает «АрмияInform».

На заседании СНБО этот вопрос обсудили 5 декабря. Кривонос назначен ответственным за направление территориальной обороны.

До 31 декабря должна быть полностью завершена ситуация, связанная с этим вопросом, — отметил Данилов.

Чиновник добавил, что все желающие могут присоединиться к формированию территориальной обороны.

Генерал-майор Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совбеза Украины. В ноябре украинский президент Владимир Зеленский освободил его от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Ранее Кривонос отреагировал на свое увольнение. Он заявил, что СНБО превратили в клоунаду.