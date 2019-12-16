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РНБО призначила генерала Кривоноса відповідальним за тероборону України, фото: Офіс президента

РНБО призначила генерала Кривоноса відповідальним за тероборону України

16 гру 2019, 17:25
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Генерал Сергій Кривонос відповідатиме за територіальну оборону України.

Про призначення розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов. По це повідомляє «АрміяInform».

На засіданні РНБО це питання обговорили 5 грудня. Кривонос призначений відповідальним за напрямок територіальної оброни.

До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням, — зазначив Данілов.

Чиновник додав, що всі бажаючі можуть долучитись до формування територіальної оборони.

Генерал-майор Сергій Кривонос залишається заступником секретаря Радбезу України. У листопаді український президент Володимир Зеленський звільнив його від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Раніше Кривонос відреагував на своє звільнення. Він заявив, що РНБО перетворили на клоунаду.


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