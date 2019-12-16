Контррозвідка Чехії ліквідувала мережу спецслужб Росії, яка «працювала» під прикриттям двох фірм

Чеська контррозвідка ліквідувала мережу спецслужб Росії, яка “працювала” під прикриттям двох фірм / Фото: Facebook

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Військова розвідка Чехії (VZ) та контррозвідка (BIS) оприлюднили офіційні звіти за 2018 рік, яких йдеться про ліквідацію мережі однієї з російських спецслужб. Мережу сформувала ФСБ під прикриттям двох приватних фірм, що займалися продажем комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

У звітах вказано, що працівники цих фірм займалися хакерською діяльністю, а необхідну техніку до Чехії перевозили машини Посольства РФ із дипломатичними номерами, пишуть «Тексти».

У посольство РФ в Празі працює 140 працівників, а 53 російських дипломати володіють 71 автомобілем з дипномерами. На думку чеської контррозвідки, велика кількість проросійських активістів мотивована захопленням режимом президента Путіна, однак деякі особи напряму керовані російськими спецслужбами.

Згідно зі звітом, росіяни намагались впливати й «обробляти» людей в близькому оточені тих політиків, які приймають рішення в областях, в яких зацікавлена РФ. Також контррозвідка стверджує, що торік Москва використовувала Чехію як один із майданчиків для підривної діяльності проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім цього, на думку спецслужб Чехії, Росія та Китай намагаються вплинути на кожного громадянина через його домашній комп’ютер чи смартфон, використовуючи для цього як громадські організації так і комерційні структури. Наприклад, влада Китаю через фірму чеського мільярдера Петра Келлнера винаймала PR-агенство з метою формування «правильної» думки у чеських громадян щодо комуністичного Китаю.