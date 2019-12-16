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Чешская контрразведка ликвидировала сеть спецслужб России, «работавших» под прикрытием двух фирм / Фото: Facebook

Контрразведка Чехии ликвидировала сеть спецслужб России, «работавших» под прикрытием двух фирм

16 дек 2019, 17:18
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Военная разведка Чехии (VZ) и контрразведка (BIS) обнародовали официальные отчеты за 2018 год, в которых говорится о ликвидации сети одной из российских спецслужб. Сеть сформировала ФСБ под прикрытием двух частных фирм, занимавшихся продажей компьютерной техники и программного обеспечения.

В отчетах указано, что работники этих фирм занимались хакерской деятельностью, а необходимую технику в Чехию перевозили машины посольства РФ с дипломатическими номерами, пишут «Тексты».

В посольстве РФ в Праге работает 140 работников, а 53 российских дипломата имеют в своем распоряжении 71 автомобиль с дипномерами. По мнению чешской контрразведки, большое количество пророссийских активистов мотивированы увлечением режимом президента Путина, однако некоторые лица напрямую управляются российскими спецслужбами.

Согласно отчету, россияне пытались влиять и «обрабатывать» людей из близкого окружения тех политиков, принимающих решения в областях, в которых заинтересована РФ. Также контрразведка утверждает, что в прошлом году Москва использовала Чехию как одну из площадок для подрывной деятельности против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, по мнению разведки Чехии, Россия и Китай пытаются повлиять на каждого гражданина, используя его домашний компьютер или смартфон. Для этого привлекаются также как общественные организации так и коммерческие структуры. Например, власти Китая с помощью фирмы чешского миллиардера Петра Келлнера нанимали PR-агентство с целью формирования «правильной» мысли у чешских граждан о коммунистическом Китае.


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