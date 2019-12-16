В метро Киева разъяренная толпа устроила погром из-за отмены оплаты картами, фото: Википедия

https://racurs.ua/n130929-v-metro-kieva-razyarennaya-tolpa-ustroila-pogrom-iz-za-otmeny-oplaty-kartochkami.html

Ракурс

В киевском метрополитене пассажиры выломали турникеты и ограждения.

Гражданам не понравилось, что не работала система оплаты банковскими карточками и карточками Kyiv Smart Card. В Facebook КП «Киевский метрополитен» заявили о работе над восстановлением функционирования e-билета.

Инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого». Работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой.

В результате на станции люди не могли попасть на нужные им поезда. Не дождавшись решения проблемы, недовольные граждане выломали турникеты вместе с ограждением.

Представители киевского метрополитена прокомментировали случившееся. Они заявили, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации.

Еще раз извините за ваше испорченное настроение, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что метро «Золотые ворота» в Киеве частично будут закрывать каждое утро до 2021 года из-за ремонтных работ.