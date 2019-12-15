Кліматична конференція ООН: підписано компромісну угоду щодо скорочення викидів вуглецю, фото: National Park Service

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Зміни клімату обговорювали у Мадриді представники різних країн.

На 25-й конференції ООН щодо кліматичних змін підписано компромісну угоду про регулювання та скорочення викидів вуглецю. Про це повідомляє BBC.

До наступної конференції, яка пройде в Глазго у 2020 році, держави мають оголосити про результати. Згідно з угодою, економічно розвинуті держави також мають надавати підтримку в екологічній сфері країнам, що розвиваються. Усі мають дотримуватись пунктів договору.

Сторони повинні усунути розрив між тим, що наука вважає необхідним для запобігання небезпечної ситуації стосовно кліматичних змін, і нинішнім станом. Цей поріг планують подолати в 2030-х роках.

Ініціативу підтримував Європейський Союз і малі острівні держави, але поштовх до більш високих амбіцій був відкинутий низкою країн, включаючи США, Китай, Бразилію і Індію.

Раніше у Всесвітній метеорологічній організації ООН (WMО) заявили, що зміни клімату вимагають рішучих дій від усіх країн світу, оскільки нинішнє десятиліття виявилось може стати найгарячішим за всю історію.