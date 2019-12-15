Климатическая конференция ООН: подписано компромиссное соглашение по сокращению выбросов углерода, фото: National Park Service

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Изменения климата обсуждали в Мадриде представители разных стран.

На 25 конференции ООН по климатическим изменениям подписано компромиссное соглашение о регулировании и сокращению выбросов углерода. Об этом сообщает BBC.

К следующей конференции, которая пройдет в Глазго в 2020 году, государства должны объявить о результатах. Согласно договору, экономически развитые государства также должны оказать помощь в экологической сфере развивающимся странам. Все обязаны соблюдать пункты договора.

Стороны устранят разрыв между тем, что наука считает необходимым для предотвращения опасной ситуации относительно климатических изменений, и нынешним состоянием. Этот порог планируют преодолеть в 2030-х годах.

Инициативу поддерживал Европейский Союз и малые островные государства, но толчок к более высоким амбициям был отвергнут рядом стран, включая США, Китай, Бразилию и Индию.

Ранее во Всемирной метеорологической организации ООН (WMО) заявили, что изменения климата требуют решительных действий от всех стран мира, поскольку нынешнее десятилетие оказалось самым жарким за всю историю.