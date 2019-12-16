Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130931-verhovnyy-sud-dozvolyv-upc-moskovskogo-patriarhatu-zberegty-nazvu.html

Ракурс

Українська православна церква Московського патріархату може не змінювати назву.

Верховний суд прийняв відповідну постанову. Це рішення опубліковано в Єдиному реєстрі.

Суд погодився з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ (МП). Ця заборона поширювалась на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.

Реєстраційні органи не можуть вносити будь-які дані про Київську митрополію УПЦ до ЄБР. Частина її об'єктів, як відомо, знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Росією Криму.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов УПЦ (МП) про скасування наказу Міністерства культури про внесення змін цією релігійною громадою до своєї офіційної назви. Уряд України заявляв про готовність судитися з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП), якщо вона не змінить назви.