Олексій Гончарук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130932-goncharuk-rozpoviv-koly-stane-vidomou-cina-gazu-na-nastupnyy-rik.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, коли стане відомою точна ціна газу на наступний рік, зокрема вартість блакитного палива в січні та лютому.

За його словами, ціна стане відомою за результатами переговорів з росіянами щодо транспортування газу територією України до Європи. Про це Гончарук заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляють УНН.

Це насправді також фактор, який сильно впливає на ціну газу, — наголосив прем'єр.

Також Гончарук зазначив, що Україна на сьогодні видобуває дві третини газу від необхідного об'єму.

Чинний контракт на транспортування російського газу до Євросоюзу через територію України завершується 31 грудня цього року. «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» проводять переговори щодо можливості укладання нового контракту.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» вчора спростували поширену певними ЗМІ інформацію про нібито досягнення попередньої домовленості з російською стороною щодо угоди про транзит газу.