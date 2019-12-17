Денис Малюська, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130934-pryvatnyh-v-yaznyc-v-ukrayini-ne-bude-maluska.html

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Денис Малюська, міністр юстиції України, наголошує, що в нашій державі не буде приватних в’язниць, на відміну від приватних СІЗО, можливість появи яких чинна влада хоче забезпечити.

Про це він завив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше, — наголосив міністр.

Малюська, посилаючись на досвід США та Великої Британії, вважає, що в приватних тюрем не буде зацікавленості в перевиховуванні людей, які там перебуватимуть, щоб згодом відпускати їх на волю.

Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО, — наголосив Малюська.

Він також зазначив, що за перебування в приватних СІЗО, які, як очікуються, будуть пенітенціарними закладами підвищеної комфортності, схожими на готелі з охороною, платитимуть підозрювані, котрі захочуть там перебувати до вироку суду.

Нагадаємо, наприкінці листопада Малюська заявив, що в Україні через недостатнє фінансування може відбутися масове закриття в’язниць.