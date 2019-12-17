ДТП на Чернігівщині: зіштовхнулися вантажівка та пасажирський автобус, є загиблі, фото: ДСНС

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Ракурс

Смертельна ДТП зафіксована в Чернігівській області.

Загинуло троє осіб, 15 отримали різні травми. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відомо, що зіткнулись вантажівка та пасажирський автобус. Аварію зафіксовано на 128 км автошляху Кіпті-Глухів-Бачівськ. На місце події залучались підрозділи ДСНС для деблокації потерпілих.

Внаслідок даної події загинуло 3 особи та 15 осіб з травмами різного ступінню тяжкості госпіталізовано до медзакладу. Співробітники правоохоронних органів з’ясовують усі обставини ДТП. Проводиться відповідна перевірка.

Раніше в Київській області автомобіль збив двох дітей і протаранив опору. У Нацполіції повідомили, що ДТП сталось 9 грудня у Бориспільському районі, біля села Старе.