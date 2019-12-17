Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Сьогодні о 10.00 розпочалося пленарне засідання денного другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Згідно з порядком денним засідання, народні обранці планують розглянути близько 30 законопроектів. Про це повідомляється на сайті Ради.

Так, депутати сьогодні мають розглянути в другому читанні законопроект № 2237, котрий передбачає внесення змін до законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність із ухваленими раніше змінами до Конституції щодо скасування недоторканості народних депутатів.

У пояснювальній записці автори цього законопроект наголошують, що наразі законодавство унеможливлює реальне позбавлення народних депутатів недоторканості.

Також Рада в другому читанні має розглянути законопроект № 2317 щодо внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів стосовно удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту й спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Крім того, парламент сьогодні розгляне пропозиції Президента до Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Нагадаємо, законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховна Рада VIII скликання підтримала 6 червня.