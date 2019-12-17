З глибин океану на пляж винесло рідкісну фіолетову медузу, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n130937-z-glybyn-okeanu-na-plyaj-vyneslo-ridkisnu-fioletovu-meduzu-foto.html

Ракурс

Медуза фіолетового кольору з’явилась на пляжі в австралійському місті Байрон-Бей.

Вчені планують дослідити рідкісну істоту. Її фото опубліковані в групі Byron Bay Community Board у Facebook.

Експерти вважають, що потрібно організувати аналіз для точного визначення виду медузи. Вони вважають, що в кадрі зображено представника загону корономедуз. Вони живуть у відкритому океані, тому їх рідко можна зустріти на узбережжі.

В соцмережах місцеві мешканці бурхливо відреагували на цей випадок. Деякі фолловери заявили, що така медуза здатна вбити людину.

Нагадує прибульця з далеких планет, Я в захваті!, Така медуза може легко вбити, — коментують в Facebook.

Раніше у різних частинах Тихого й Атлантичного океанів виявили рибу, яка затримує дихання під водою. Вона може затримувати воду в собі від 26 секунд до 4 хвилин.