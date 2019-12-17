«Диктаторські закони»: суд закрив справу щодо Єфремова

Олександр Єфремов, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130941-dyktatorski-zakony-sud-zakryv-spravu-schodo-iefremova.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва закрив справу щодо так званий «диктаторських законів 16 січня» стосовно колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка й Олександра Стояна.

Відповідне рішення було ухвалене 8 листопада, повідомляє телеканал «112 Україна» з посилання на матеріали суду.

Зазначається, що адвокати екс-нардепів наполягали на тому, що від прийняття Верховною Радою цих законів ніхто не постраждав та не було завдано матеріального збитку.

16 січня 2014 року Верховна Рада з грубим порушенням регламенту — шляхом підняття рук, без використання системи «Рада» та без обговорення, ухвалила пакет законів, які значно обмежували права громадян й надавали владі більшу свободу дій щодо покарання учасників акцій протесту.

Наступного дня ці закони підписав тодішній президент України Віктор Янукович. Більшість із них набули чинності 22 січня 2014 року.

Ухвалення цих законів викликало значну негативну реакцію як всередині країні, де в той час відбувався Євромайдан, так і за кордоном. В результаті, невдовзі «диктаторські закони» були скасовані.

Нагадаємо, у липні цього року Єфремов вийшов із СІЗО в місті Старобільську Луганської області. Його затримали в липні 2016 року за підозрою в посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України й підтримці терористів.