Столкновения под Радой: есть пострадавшие силовики, активисты и журналисты. Фото: Reuters

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Столкновения возле Верховной Рады в Киеве обернулись травмированием нескольких человек, в том числе полицейских и журналистов. Использовалась пиротехника, камни и слезоточивый газ.

Двое силовиков были госпитализированы с телесными повреждениями для оказания медпомощи, заявили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

В ведомстве утверждают, что конфликт спровоцировали протестующие, которые пытались установить палатку на проезжей части улицы Грушевского, а когда силовики помешали им, начали потасовку, которая переросла в столкновения.

Поэтому полиция задержала активных участников столкновений, но не уточняет их количество. В то же время на трансляциях с места событий было видно, как силовики задерживали многих участников акции и сажали их в автозаки.

Также известно, что пострадали по меньшей мере два журналиста «Громадського», их забрызгали слезоточивым газом.

По данным корреспондентов, которые ведут прямые включения с места событий, уже произошла вторая волна столкновений. Нескольких протестующих избили правоохранители, один участник акции потерял сознание и его забрала «скорая».

Сейчас основная масса участников акции протеста отошла вглубь Мариинского парка, ситуация возле Рады несколько стабилизировалась.

Как известно, митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения возле парламента устроили представители партий «Батькивщина», «Свобода», «Аграрной партии» и «Нацкорпуса». Параллельно свою акцию возле ВР проводят члены «АвтоЕвроСилы», требуя упрощения процедуры растаможивания евроблях, а также представители церквей, которые выступают против легализации однополых браков.