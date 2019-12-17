Суд вернул на работу в МИД скандального дипломата Марущинца / Фото: www.mukachevo.net

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Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру бывшего консула в Гамбурге Василия Марущинца, скандально известного своими негативными высказываниями в отношении евреев. В прошлом году во внешнеполитическом ведомстве антисемитские публикации в Facebook дипломата расценили как нарушение этики госслужащего, из-за чего был нанесен ущерб авторитету службы.

Однако, в ноябре-декабре во исполнение постановления коллегии судей Шестого апелляционного административного суда МИД возобновил Марущинца на работе. Сейчас он работает в должности первого секретаря отдела безопасности Департамента противодействия угрозам со стороны РФ в центральном офисе МИД с окладом в 9,6 тыс. грн. Кроме этого, по требованию суда, экс-консулу выплатили сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере более 218 тыс. грн. Об этом говорится в ответе МИД на запрос «Українських Новин».

Напомним, в 2018 году из-за скандала вокруг публикаций Марущинца Киев получил ноту от МИД Германии. Также антисемитские и нацистские лозунги дипломата живо обсуждали СМИ Германии, Великобритании, Польше, США, Израиля, включая The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail. Впоследствии, в мае Марущинця вернули в Украину из Гамбурга и уволили из дипломатического корпуса. Однако экс-консул обжаловал свое увольнение со службы в суде. Коллегия судей не увидела в действиях дипломата нарушения присяги госслужащего и постановила восстановить его в должности в МИД. Напомним, первым обвинил Марущинца в антисемитизме пророссийский блогер Анатолий Шарий.