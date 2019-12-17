Суд повернув у лави МЗС скандального дипломата Марущинця / Фото: www.mukachevo.net

https://racurs.ua/ua/n130952-sud-povernuv-u-lavy-mzs-eks-konsula-maruschyncya-vidomogo-antysemitskymy-publikaciyamy.html

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Міністерство закордонних справ виконало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, повернувши в свою структуру колишнього консула в Гамбурзі Василя Марущинця, скандально відомого своїми негативними висловлюваннями щодо євреїв. Торік у зовнішньополітичному відомстві антисемітські публікації у Facebook дипломата розцінили як порушення етики держслужбовця, що завдало шкоди авторитету держслужби.

Однак, нині на виконання постанови колегії суддів Шостого апеляційного адміністративного суду МЗС поновило Марущинця на роботі. Зараз він працює на посаді першого секретаря відділу безпеки Департаменту протидії загрозам з боку РФ в центральному офісі МЗС з окладом у 9,6 тис. грн. Окрім цього, на вимогу суду, екс-консулу виплатили суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу в розмірі понад 218 тис. грн. Про це йдеться у відповіді МЗС на запит «Українських Новин».

Нагадаємо, у 2018 році через скандал навколо публікацій Марущинця Київ отримав ноту від МЗС Німеччини. Також антисемітські та нацистські гасла дипломата жваво обговорювали ЗМІ Німеччини, Британії, Польщі, США, Ізраїлю, зокрема й The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail. Згодом, у травні Марущинця повернули в Україну з Гамбургу і звільнили з дипломатичного корпусу. Однак екс-консул оскаржив своє звільнення зі служби у суді. Колегія суддів не побачила у діях дипломата порушення присяги держслужбовця і постановила відновити його на посаді в МЗС. Нагадаємо, першим звинуватив Марущинця в антисемітизмі проросійський блогер Анатолій Шарій.