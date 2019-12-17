Рынок земли: Рада досрочно закрылась и собрала аграрный комитет на фоне протестов, фото: Объектив

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Аграрный комитет Верховной Рады сегодня собрался на внеочередное заседание по рынку земли в Украине, на которое приглашены председатели всех парламентских фракций.

Произошло это после досрочного закрытия утреннего заседания ВР из-за «напряженной ситуации в стенах Верховной Рады и за ее пределами», как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. В частности, представители «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали президиум и трибуну ВР, чем сорвали заседание и добились созыва экстренного заседания аграрного комитета.

Заседание комитета продолжается за закрытыми дверями, журналистов и даже всех желающих депутатов на него не пускают.

Согласно заявлениям представителей ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Наталии Королевской, которые участвуют в заседании и выходят в эфиры благосклонных к ним телеканалов, на комитете стало известно, что секретариат ВР «потерял» 1,5 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли. В связи с этим они будут инициировать возбуждение уголовного производства.

При этом члены «Слуги народа» якобы настаивают на рассмотрении законопроекта во втором чтении в обход регламента без потерянных правок. По их убеждению, это должно произойти в четверг, 19 декабря.

Рабинович также заявил, что участники комитета договорились отменить сегодняшнее вечернее заседание Рады. Завтра в 9.00 утра руководители парламентских фракций под председательством Разумкова должны собраться на заседание и решать, что делать с земельным законопроектом.

Все это происходит на фоне массовых протестов под стенами парламента. Участники митинга выступают против введения в Украине рынка земли. Между митингующими и правоохранителями уже дважды возникали столкновения, есть пострадавшие активисты, силовики и журналисты. Также задержаны активные участники столкновений.

Вчера во время заседания согласительного совета парламента лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призывала Раду снять с рассмотрения законопроекты о рынке земли, дерегуляции в сфере земельных отношений и электронных земельных торгах. Однако ее предложение не поддержали.