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Ракурс
Санкции против России: Украина планирует новые ограничения, фото: pixabay

Санкции против России: Украина планирует новые ограничения

17 дек 2019, 15:13
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Правительство Украины инициирует расширение санкций против России.

Кабинет министров Украины рассматривает такую возможность. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти.

Ожидается введение персональных санкций. Они связаны с вооруженной агрессией Российской Федерации.

В сообщении сказано, что правительство планирует разработать и внести соответствующие изменения в течение месяца. Рассмотрит предложения на очередном заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Новые персональные экономические санкции касаются компаний, связанных с поставкой материалов для российского оборонно-промышленного комплекса. Санкции планируют ввести сроком на 3 года. Новые санкции применят в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных ею территориях.

Напомним, 13 декабря Европейский Союз на шесть месяцев продлил санкции против России. Они будут действовать до марта 2020 года.

Источник: Ракурс


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