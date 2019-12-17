Убийство ребенка в центре Киева: следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Последствия покушения на депутата Соболева, фото: Сергей Нужненко

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Следствие установило личность организатора совершенного вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева покушения на жизнь местного депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб трехлетний сын депутата.

По информации следствия, к совершению этого преступления причастен 25-летний уроженец России, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что он привлек к совершению покушения на депутата 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе и как снайпера. С ним он познакомился в зоне проведения ООС в Донецкой области.

Во время встречи в одном из торгово-развлекательных центров Киева организатор предложил исполнителю совершить убийство депутата за вознаграждение в размере 40 тыс. долларов США.

Для совершения преступления организатор предоставил ему информацию о депутате, образе его жизни, адреса проживания, работы и т. д., а также обеспечил огнестрельным оружием и транспортом. Кроме того, он профинансировал расходы на аренду гаража для хранения орудия убийства.

Инструкции исполнитель получал с помощью интернет-мессенджера Telegram, организатор накануне совершения преступления покинул территорию Украины, чтобы обеспечить себе алиби.

В свою очередь, исполнитель привлек к совершению преступления еще одного человека. Вместе они определили место для осуществления покушения — площадку возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев. Выстрел, который смертельно ранил ребенка, был совершен, когда депутат вместе с женой и сыном сели в автомобиль.

Прокуратура согласовала сообщение о подозрении выходцу из России в организации заказного убийства (ч. 2 ст. 15 п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Также продолжается работа по установлению заказчика преступления.

Напомним, 4 декабря Шевченковский суд Киева на два месяца без возможности залога арестовал двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева.