Вбивство дитини в центрі Києва: слідство встановило організатора замаху на депутата Соболєва

Наслідки замаху на депутата Соболєва, фото: Сергій Нужненко

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Слідство встановило особу організатора здійсненого увечері 1 грудня 2019 року в центрі Києва замаху на життя місцевого депутата В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув трирічний син депутата.

За інформацією слідства, до здійснення цього злочину причетний 25-річний уродженець Росії, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що він залучив до скоєння замаху на депутата 20-річного колишнього бійця АТО, який мав досвід участі у бойових діях, зокрема і як снайпера. З ним він познайомився в зоні проведення ООС у Донецькій області.

Під час зустрічі в одному з торгово-розважальних центрів Києва організатор запропонував виконавцеві вчинити вбивство депутата за винагороду в розмірі 40 тис. доларів США.

Для виконання злочину організатор надав йому інформацію про депутата, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив вогнепальною зброєю та транспортом. Крім того, він профінансував витрати на оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства.

Інструкції виконавець отримував за допомогою інтернет-месенджера Telegram, організатор напередодні вчинення злочину залишив територію України, щоб забезпечити собі алібі.

У свою чергу, виконавець залучив до скоєння злочину ще одну особу. Разом вони визначили місце для здійснення замаху — майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся Соболєв. Постріл, який смертельно поранив дитину, було здійснено, коли депутат разом із дружиною та сином сіли в автомобіль.

Прокуратура погодила повідомлення про підозру вихідцеві з Росії в організації вбивства на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Наразі вирішується питання щодо оголошення його в міжнародний розшук.

Також триває робота зі встановлення замовника злочину.

Нагадаємо, 4 грудня Шевченківський суд Києва на два місяці без можливості застави арештував двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина Соболєва.