В Украине открыли данные Госгеокадастра, фото: pixabay

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Госгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю.

Ведомство начало обнародовать все решения относительно разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Телеграмм-канале.

Глава правительства считает, что это позволит осуществлять эффективный общественный контроль. По его словам, решение гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр.

Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

Напомним, в ноябре против открытия рынка земли в Украине выступали 64% граждан. Эксперты Киевского международного института социологии провели социологический опрос в форме телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов, представляющих население Украины по возрасту, полу и месту жительства.