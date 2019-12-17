Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине открыли данные Госгеокадастра, фото: pixabay

В Украине открыли данные Госгеокадастра

17 дек 2019, 14:32
999

Госгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю.

Ведомство начало обнародовать все решения относительно разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Телеграмм-канале.

Глава правительства считает, что это позволит осуществлять эффективный общественный контроль. По его словам, решение гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр.

Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

Напомним, в ноябре против открытия рынка земли в Украине выступали 64% граждан. Эксперты Киевского международного института социологии провели социологический опрос в форме телефонных интервью. В нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов, представляющих население Украины по возрасту, полу и месту жительства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше