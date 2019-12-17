В Україні відкрили дані Держгеокадастру, фото: pixabay

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Держгеокадастр відкрив дані про дозволи на землю.

Відомство розпочало оприлюднювати всі рішення стосовно дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Телеграм-каналі.

Керівник уряду вважає, що це дозволить здійснювати ефективний громадський контроль. За його словами, рішення гарантує доступність та публічність рішень, які ухвалює Держгеокадастр.

Інформація оновлюватиметься завдяки синхронізації з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.

Нагадаємо, у листопаді проти відкриття ринку землі в Україні виступали 64% громадян. Експерти Київського міжнародного інституту соціології провели соціологічне опитування у формі телефонних інтерв’ю. В ньому взяли участь 1 тис. 500 респондентів, які репрезентували населення України за віком, статтю та місцем проживання.