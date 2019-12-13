ЕС продлил санкции против РФ. Фото: 24tv.ua

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Европейский Союз на шесть месяцев продлил санкции против России.

Ограничения ввели за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они будут действовать до марта и января следующего года. Соответствующее решение принял Европейский Совет 12 декабря, сообщается на сайте организации.

Европейский Совет распространил ограничительные меры на действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание активов и ограничения на поездки. Пока ограничения введены против 170 человек и 44 субъектов. Другие санкции, которые введены против представителей власти РФ и ряда секторов российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.

Как известно, действующие ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя действуют до 23 июня 2020 года. В 2014 году Российская Федерация оккупировала Крым, а на Донбассе начался военный конфликт между пророссийскими сепаратистами и армией Украины.

Напомним, в декабре Сенат Соединенных Штатов Америки включил санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет. Комплекс мер будет направлен против компаний, которые прокладывают газопровод.