ЄС продовжив санкції проти РФ. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n130779-ievrosouz-na-pivroku-prodovjyv-sankciyi-proty-rf-za-agresiu-proty-ukrayiny.html

Ракурс

Європейський Союз на шість місяців продовжив санкції проти Росії.

Обмеження запровадили за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Вони діятимуть до березня та січня наступного року. Відповідне рішення ухвалила Європейський Рада 12 грудня, повідомляється на сайті організації.

Європейська Рада поширила обмежувальні заходи на дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців, до 15 березня 2020 року, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції передбачають замороження активів та обмежень на поїздки. Наразі обмеження запроваджені проти 170 осіб та 44 суб'єктів. Інші санкції, які введені проти представників влади РФ та низки секторів російської економіки, діють до 31 січня 2020 року.

Як відомо, чинні обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя діють до 23 червня 2020 року. У 2014 році Російська Федерація окупувала Крим, а на Донбасі почався військовий конфлікт між проросійськими сепаратистами та армією України.

Нагадаємо, у грудні Сенат Сполучених Штатів Америки включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Комплекс заходів буде спрямовано проти компаній, які прокладають газогін.