Санкції проти Росії: Україна планує нові обмеження, фото: pixabay

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Ракурс

Уряд України ініціює розширення санкцій проти Росії.

Кабінет міністрів України розглядає таку можливість. Про це повідомляється на сайті органу виконавчої влади.

Очікується введення персональних санкцій. Вони пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації.

У повідомленні сказано, що уряд планує розробити і внести відповідні зміни протягом місяця. Розгляне пропозиції на черговому засіданні Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Нові персональні економічні санкції стосуються компаній, які пов’язані з постачанням матеріалів для російського оборонно-промислового комплексу. Санкції планують запровадити терміном на 3 роки. Нові санкції застосують щодо юридичних осіб зареєстрованих як у Росії, так і на окупованих нею територіях.

Нагадаємо, 13 грудня Європейський Союз на шість місяців продовжив санкції проти Росії. Вони діятимуть до березня 2020 року.