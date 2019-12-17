Сутички у Києві через ринок землі: 26 затриманих і близько 20 постраждалих. Фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n130966-sutychky-u-kyievi-cherez-rynok-zemli-26-zatrymanyh-i-blyzko-20-postrajdalyh.html

Ракурс

Сутички у Києві, які відбувалися сьогодні навколо будівлі парламенту під час мітингу проти відкриття ринку землі в Україні, завершилися травмуванням близько 20 осіб і затриманням 26 учасників протестів.

Серед постраждалих — 17 правоохоронців, двоє з них наразі перебувають у лікарні. У потерпілих діагностовано забиття кінцівок, травми обличчя й опіки очей від сльозогінного газу. Про це повідомив на брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Крім того, відомо, що в сутичках постраждали два кореспонденти «Громадського», які вели зйомку на місці подій.

За словами Крищенка, вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (опір працівнику поліції).

Він також прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про смерть чоловіка в районі проведення масової акції. Крищенко не підтвердив причетності померлого до протестів на вулиці Грушевського. Чоловік помер на вулиці Інститутській (будинок 16), що розташована за кілька кварталів від місця сьогоднішніх резонансних подій, за годину до останньої сутички. За даними медиків, причиною смерті є серцева недостатність. Рідні чоловіка підтвердили, що йому було зле ще вночі.

За даними поліції, у сьогоднішніх протестах проти запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення брали участь 4 тис. осіб, близько 500 із них долучилися до сутичок.

Між тим у порядку денному Ради сьогодні не було земельного законопроекту, який нардепи від більшості планували ухвалювати цього тижня в другому читанні. До документа подано понад 4 тис. правок, переважна більшість яких стосується заборони на скуповування українських земель іноземцями та концентрації великої кількості гектарів в одних руках.