СБУ завела справу проти депутата РФ через візит у Золоте, фото: скріншот

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Візит російського депутата Олексія Журавльова в Золоте розкритикували Україні.

Служба безпеки України (СБУ) за запитом парламентської фракції «Європейська солідарність» порушила проти нього кримінальну справу. Про це йдеться у відповіді голови СБУ Івана Баканова.

Нардепи у запиті наголосили, що під час поїздки на окуповані території представника шовіністичної партії «Родіна» супроводжували співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Це суперечить задекларованим принципам і зобов’язанням цієї організації. Депутат російської Госдуми у 2014 році голосував за анексію РФ Криму та Севастополя.

У «Європейській солідарності» заявили, що він має відповідати за цей вчинок. Міжнародна спільнота повинна звернути увагу на його дії.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у листопаді заявила, що спрямує запит в Службу безпеки України щодо незаконного візиту депутата російської Держдуми в Золоте. Відомо, що росіянин цікавився ходом розведення військ, а представники сепаратистів показували йому, які позиції залишили Збройні сили України.