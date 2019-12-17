Кремль запровадив нові санкції проти України. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/ua/n130964-rf-zaprovadyla-novi-sankciyi-proty-ukrayiny.html

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Санкції проти України розширила Російська Федерація.

Перелік громадян України, щодо яких вводяться економічні санкції, затвердив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. До списку внесли ще дев’ятеро українців. Крім того, двох громадян України зі списку виключили. Наразі під російськими санкціями перебувають 570 осіб. Про це повідомляється на офіційному порталі Державної системи правової інформації РФ.

Також російський уряд заборонив ввозити на територію РФ ще низку українських товарів. До списку заборонених включені: кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути та низка інших виробів медичного призначення.

До Росії заборонено ввозити деталі до рідинних насосів, радіатори та котли центрального опалення. Крім того, заборона стосується й регенерованого паперу або картону.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ініціював розширення санкцій проти Росії. Очікується, що санкції будуть введені проти громадян РФ. Вони пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації.

Нагадаємо, 13 грудня Європейський Союз на шість місяців продовжив санкції проти Росії. Вони діятимуть до березня 2020 року.