Кремль ввел новые санкции против Украины. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/n130964-rf-vvela-novye-sankcii-protiv-ukrainy.html

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Санкции против Украины расширила Российская Федерация.

Перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся экономические санкции, утвердил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В список внесли еще девять украинцев. Кроме того, двух граждан Украины из списка исключили. Сейчас под российскими санкциями находятся 570 человек. Об этом сообщается на официальном портале Государственной системы правовой информации РФ.

Также российское правительство запретило ввозить на территорию РФ еще ряд украинских товаров. В список запрещенных включены: кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

В Россию запрещено ввозить детали жидкостных насосов, радиаторы и котлы центрального отопления. Кроме того, запрет касается и регенерируемой бумаги или картона.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины инициировал расширение санкций против России. Ожидается, что санкции будут введены против граждан РФ. Они связаны с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Напомним, 13 декабря Европейский Союз на шесть месяцев продлил санкции против России. Они будут действовать до марта 2020 года.