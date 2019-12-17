Украина выплатит 24 млрд долл. долгов в 2020-2022 годах, фото: pixabay

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Валютные долги Украина должна выплатить перед своими кредиторами в 2020—2022 годах.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности. Соответствующую документацию подготовил Национальный банк Украины.

Финрегулятор отмечает, что в следующие годы объем выплат сократится. Несмотря на это, государству придется выплатить существенную сумму. Выплаты правительства и НБУ вместе с процентами превысят 24 млрд долл.

Чиновники отметили, что эти боги — заимствования, которые Украина получала в кризисные периоды, когда у нее возник дефицит валюты. Сейчас дефицита валюты нет.

В Нацбанке сообщили, что все еще страна будет не в состоянии самостоятельно погасить свои валютные долги. Для реализации инициативы часть выплат необходимо рефинансировать.

В Минфине рассказали, что в долларовом эквиваленте государственный долг Украины — 81,83 млрд дол. Данные объявлены на начало 2019 года.

Ранее Нацбанк сообщил, что соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) Украина может подписать в первом квартале 2020 года.