Україна виплатить 24 млрд дол. боргів у 2020-2022 роках, фото: pixabay

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Валютні борги Україна має виплатити перед своїми кредиторами у 2020−2022 роках.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність. Відповідну документацію підготував Національний банк України.

Фінрегулятор зазначає, що у наступні роки обсяг виплат скоротиться. Не дивлячись на це, державі доведеться виплатити суттєву суму. Виплати уряду та НБУ разом з відсотками перевищать 24 млрд дол.

Чиновники зазначили, що ці боги — запозичення, які Україна брала у кризові періоди, коли у неї виник дефіцит валюти. Наразі дефіциту валюти немає.

У Нацбанку повідомили, що все ще буде не у змозі самостійно погасити свої валютні борги. Для реалізації ініціативи частину виплат необхідно рефінансувати.

У Мінфіні розповіли, що у доларовому еквіваленті державний борг України — 81,83 млрд дол. Дані оголошені на початок 2019 року.

Раніше Нацбанк повідомив, що угоду з Міжнародний валютний Фонд (МВФ) Україна може підписати у першому кварталі 2020 року.