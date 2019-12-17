Изменения в Конституцию: КСУ дал вывод по расширению полномочий Зеленского и сокращению числа нардепов / Фото: Википедия

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Конституционный суд Украины дал оценку законопроектам президента Владимира Зеленского: № 1014 — о праве главы государства назначать директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, а также № 1017 — о возможности сокращения количества нардепов Верховной Рады до 300.

Законодательные инициативы Зеленского рассматривала Большая палата КСУ на закрытой части пленарного заседания и 16 декабря составила заключения № 7-в/2019 и № 8в/2019. Об этом сообщает пресс-служба суда, однако текст документов еще не обнародован на сайте.

В КСУ нормативный акт № 1014, разрешающий Зеленскому назначать глав ГБР и НАБУ, признали противоречащим ч. 1 ст. 157 Основного закона. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на собственные источники. Вместе с тем КСУ признал, что президентский законопроект соответствует ч. 2 ст. 157 и ст. 158 Конституции.

Другой проект закона Зеленского — № 1017 (о сокращении числа народных избранников с 450 до 300 человек и закреплении пропорциональной избирательной системы), в целом нашел поддержку КСУ — судьи признали его соответствующим ст. 157 и ст. 158 Конституции. В то же время, КСУ высказал несколько замечаний к законопроекту, которые в будущем могут повлиять на судьбу этой инициативы Зеленского.

Напомним, украинский парламент, согласно своему регламенту, должен решить вопрос о дальнейшей работе над законопроектом, если в заключении Конституционного суда документ в целом или его отдельные положения признаны не соответствующими требованиям ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, а также, если в заключении КСУ есть оговорка к положениям законопроекта.

В этом случае Верховная Рада должна определить срок подачи предложений (поправок к законопроекту), период их обработки парламентскими комитетами, срок предоставления документов депутатам, а также дату рассмотрения этих предложений к проекту закона.

Напомним, что ст. 158 Основного закона устанавливает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в парламент не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Рада на протяжении срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.