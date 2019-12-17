Зміни до Конституції: КСУ надав висновок щодо розширення повноважень Зеленського та скорочення чисельності нардепів / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130959-zminy-do-konstytuciyi-ksu-nadav-vysnovok-schodo-rozshyrennya-povnovajen-zelenskogo.html

Ракурс

Конституційний суд України дав оцінку законопроектам президента Володимира Зеленського № 1014 щодо права глави держави призначати очільників Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, а також щодо можливості скорочення чисельності нардепів Верховної Ради до 300-ти.

Законодавчі ініціативи Зеленського розглядала Велика палата КСУ на закритій частині пленарного засідання та 16 грудня надала висновки № 7-в/2019 та № 8-в/2019. Про це інформує прес-служба суду.

У КСУ нормативний акт № 1014, який стосується права Зеленського призначати керівників ДБР і НАБУ, визнали таким, що суперечить ч. 1 ст. 157 Основного закону. Водночас КСУ визнав, що президентський законопроект відповідає ч. 2 ст. 157 та ст. 158 Конституції.

Інший проект закону Зеленського — № 1017 — щодо зменшення кількості народних обранців із 450 до 300 осіб і закріплення пропорційної виборчої системи, загалом знайшов підтримку в КСУ — судді визнали його в цілому відповідним ст. 157 та ст. 158 Конституції. Та все ж КСУ висловив кілька застережень щодо законопроекту, які у майбутньому можуть вплинути на долю цієї законодавчої ініціативи Зеленського.

Нагадаємо, український парламент, згідно зі своїм регламентом, повинен вирішити питання про подальшу роботу над законопроектом, якщо у висновку Конституційного суду документ загалом або його окремі положення визнано такими, що не відповідають вимогам ст. 157 і ст. 158 Конституції України, а також, якщо у висновку КСУ є застереження до положень такого законопроекту.

У цьому випадку Верховна Рада повинна визначити строк подання пропозицій (поправок до законопроекту), період їх опрацювання парламентськими комітетами, строк надання документів депутатам, а також дату розгляду цих пропозицій до проекту закону.

Нагадаємо, що ст. 158 Основного закону встановлює, що законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою, і не був ухвалений, може бути поданий до парламенту не раніше, аніж через рік з дня ухвалення рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада впродовж строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті ж положення Конституції.