Экс-прокурор Кулик отсудил у Генпрокуратуры 1 млн грн. Фото: obozrevatel.com

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Константин Кулик, скандально известный бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, отсудил в ГПУ более 1 млн грн.

Окружной административный суд Киева постановил выплатить Кулику 1 млн 149 тыс. грн невыплаченного заработка. Эта сумма является компенсацией за невыплаченную зарплату после увольнения Кулика в апреле 2017 года со службы в военной прокуратуре сил АТО. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба ОАСК.

Служители Фемиды заявили, что отдел работы с кадрами в семидневный срок после получения приказа об увольнении Кулика не направил в соответствующий военный комиссариат экземпляр его личного дела с целью взятия последнего на военный учет. Таким образом были нарушены требования закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», ряд инструкций и положений.

Кроме того, суд установил, что ответчик не выплатил Кулику премии за период с 1 по 13 апреля 2017 года, единовременную денежную помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, компенсации за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска как участнику боевых действий.

В частности, судом установлено, что размер единовременного денежного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен был быть выплачен истцу, составил 468 тыс. 217 грн, — сообщили в пресс-службе ОАСК.

Отмечается, что время задержки выплаты такой суммы составил 663 рабочие дня, ответчика обязали выплатить Кулику его средний заработок за все время задержки в размере 1 млн 149 тыс. 734 грн.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка 22 ноября подписал приказ об увольнении скандального прокурора Константина Кулика. Еще раньше Рябошапка заявлял, что с 1 января «известный на весь мир» прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию. Осенью он отказался проходить переаттестацию для того, чтобы получить должность в Офисе прокурора Украины.