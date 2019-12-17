Екс-прокурор Кулик відсудив у Генпрокуратури 1 млн грн. Фото: obozrevatel.com

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Костянтин Кулик, скандально відомий колишній прокурор Генеральної прокуратури України, відсудив у ГПУ понад 1 млн грн.

Окружний адміністративний суд Києва постановив виплатити Кулику 1 млн 149 тис. грн невиплаченого заробітку. Ця сума є компенсацією за невиплачену зарплату після звільнення Кулика у квітні 2017 року з служби у військовій прокуратурі сил АТО. Про це 17 грудня повідомила прес-служба ОАСК.

Служителі Феміди заявили, що відділ роботи з кадрами у семиденний строк після отримання наказу про звільнення Кулика не направив до відповідного військового комісаріату примірник його особової справи з метою взяття останнього на військовий облік. Таким чином були порушені вимоги закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», низка інструкцій та положень.

Крім того, суд встановив, що відповідач не виплатив Кулику премії за період з 1 по 13 квітня 2017 року, одноразову грошову допомогу в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби, компенсації за невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки як учаснику бойових дій.

Зокрема, судом встановлено, що розмір одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби, який мав бути виплачений позивачу, становив 468 тис. 217 грн, — повідомили в прес-службі ОАСК.

Зазначається, що час затримки виплати такої суми склав 663 робочі дні, то відповідача зобов’язали виплатити Кулику його середній заробіток за весь час затримки у розмірі 1 млн 149 тис. 734 грн.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 22 листопада підписав наказ про звільнення скандального прокурора Костянтина Кулика. Ще раніше Рябошапка заявляв, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Кулик не працюватиме у ГПУ через те, що не пройшов переатестацію. Восени він відмовився проходити переатестацію для того, щоб отримати посаду в Офісі прокурора України.