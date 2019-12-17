Сутички під Радою: у центрі Києва виникли затори, фото: pixabay

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Ракурс

Сутички під Верховною Радою стали причиною виникнення заторів.

Частину центральних вулиць української столиці було заблоковано через мітинги проти відкриття ринку землі. Сервіс GoogleMap показує, де найбільш проблемні зони у місті з транспортом.

Тисячі автомобілів залишаються на дорогах. Центр Києва досі заблокований заторами. Хоча, за даними телеграм-каналу «Київ Оперативний», о 16.00 вулиця Грушевського вже була відкрита для руху транспорту.

Під будівлею українського парламенту вранці зібрався мітинг. Його учасники виступили з вимогою не допустити ухвалення у другому читанні законопроекту про запровадження ринку землі.

Акція організована «Аграрною партією», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина», Всеукраїнським об'єднанням «Свобода», а також «Національним корпусом». Поліція повідомила про участь в акції 1,5−2 тис. людей, але, за даними журналістів, мітингувальників десятки тисяч.

Раніше Рада достроково закрилася і зібрала аграрний комітет на тлі протестів. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про «напружену ситуацію в стінах Верховної Ради та за її межами».