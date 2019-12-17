Андрій Антоненко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n130960-dyakuu-materi-sheremeta-za-te-scho-vona-ne-hoche-schob-strajdaly-nevynni-ludy-pidozruvanyy.html

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Андрій Антоненко, ветеран АТО, який перебуває за ґратами за звинуваченнями в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, здійсненого в центрі Києва 20 липня 2016 року, написав листа, в якому дякує усім за підтримку.

Лист Антоненка опублікувала у своєму Фейсбуці директор гурту Riffmaster Поліна Іванова.

У листі Антоненко стверджує, що не причетний до вбивства Шеремета, «щоб не казали люди зверху», й назвав звинувачення щодо нього «повною брехнею із першої літери».

Також він за її позицію подякував матері загиблого журналіста, яка вважає, що результати розслідування у цій справі були занадто рано озвучені, і висловив їй співчуття.

Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди, — наголосив Антоненко.

У МВС сьогодні повідомили, що cлідчі надали представникові осіб, які є фігурантами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета, матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Зазначається, що надані усі матеріали, окрім тих, розголошення яких може завадити розслідуванню.

Нагадаємо, 14 грудня печерський райсуд Києва на два місці заарештував Антоненка.