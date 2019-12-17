Андрей Антоненко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n130960-spasibo-materi-sheremeta-kotoraya-ne-hochet-chtoby-stradali-nevinnye-ludi-podozrevaemyy.html

Ракурс

Андрей Антоненко, ветеран АТО, который находится за решеткой по обвинению в организации убийства журналиста Павла Шеремета, совершенного в центре Киева 20 июля 2016 года, написал письмо, в котором благодарит всех за поддержку.

Письмо Антоненко опубликовала в своем Фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.

В письме Антоненко утверждает, что не причастен к убийству Шеремета, «чтобы не говорили люди сверху», и назвал обвинения в отношении него «полной ложью с первой буквы».

Также он за ее позицию поблагодарил матерь погибшего журналиста, которая считает, что результаты расследования по этому делу были слишком рано озвучены, и выразил ей сочувствие.

Я благодарю матерь Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди, — отметил Антоненко.

В МВД сегодня сообщили, что Следователи предоставили представителю лиц, являющихся фигурантами уголовного производства об убийстве Шеремета, материалы досудебного расследования для ознакомления.

Отмечается, что предоставлены все материалы, кроме тех, разглашение которых может помешать расследованию.

Напомним, 14 декабря Печерский райсуд Киева на два месяца арестовал Антоненко.