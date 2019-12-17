Столкновения под Радой: в центре Киева возникли пробки, фото: pixabay

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Ракурс

Столкновения под Верховной Радой стали причиной возникновения пробок.

Часть центральных улиц украинской столицы были заблокированы из-за митингов против открытия рынка земли. Сервис GoogleMap показывает, где наиболее проблемные зоны в городе с транспортом.

Тысячи автомобилей остаются на дорогах. Центр Киева до сих пор заблокирован пробками. Хотя, по данным телеграмм-канала «Киев Оперативный», в 16.00 улица Грушевского уже была открыта для движения транспорта.

Под зданием украинского парламента утром собрался митинг. Его участники выступили с требованием не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли.

Акция организована «Аграрной партией», «Всеукраинским объединением Батькивщина», Всеукраинским объединением Свобода", а также «Национальным корпусом». Полиция сообщила об участии в акции 1,5−2 тыс. человек, но, по данным журналистов, митингующих десятки тысяч.

Ранее Рада досрочно закрылась и собрала аграрный комитет на фоне протестов. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о «напряженной ситуации в стенах Верховной Рады и за ее пределами».