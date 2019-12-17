СБУ завела дело против депутата РФ из-за визита в Золотое, фото: скриншот

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Ракурс

Визит российского депутата Алексея Журавлева в Золотое раскритиковали в Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) по запросу парламентской фракции «Европейская солидарность» возбудила против него уголовное дело. Об этом говорится в ответе председателя СБУ Ивана Баканова.

Нардепы в запросе отметили, что во время поездки на оккупированные территории представителя шовинистической партии «Родина» сопровождали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Это противоречит декларируемым принципам и обязательствам этой организации. Депутат российской Госдумы в 2014 году голосовал за аннексию РФ Крыма и Севастополя.

В «Европейской солидарности» заявили, что он должен отвечать за этот поступок. Международное сообщество обязано обратить внимание на его действия.

Напомним, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в ноябре заявила, что направит запрос в Службу безопасности Украины относительно незаконного визита депутата Госдумы в Золотое. Известно, что россиянин интересовался ходом разведения войск, а представители сепаратистов показывали ему, какие позиции оставили Вооруженные силы Украины.