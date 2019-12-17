Столкновения в Киеве из-за рынка земли: 26 задержанных и около 20 пострадавших. Фото: dtp.kiev.ua

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Столкновения в Киеве, которые происходили сегодня вокруг здания парламента во время митинга против открытия рынка земли в Украине, завершились травмированием около 20 человек и задержанием 26 участников протестов.

Среди пострадавших — 17 правоохранителей, двое из них сейчас находятся в больнице. У пострадавших диагностированы ушибы конечностей, травмы лица и ожоги глаз от слезоточивого газа. Об этом сообщил на брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, известно, что в столкновениях пострадали два корреспондента «Громадського», которые вели съемку на месте событий.

По словам Крищенко, уже открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 345 УК Украины (сопротивление работнику полиции).

Он также прокомментировал распространенную в СМИ информацию о смерти мужчины в районе проведения массовой акции. Крищенко не подтвердил причастности умершего к протестам на улице Грушевского. Мужчина умер на улице Институтской (дом 16), расположенной в нескольких кварталах от места сегодняшних резонансных событий, за час до последнего столкновения. По данным медиков, причиной смерти является сердечная недостаточность. Родственники мужчины подтвердили, что его состояние ухудшилось еще ночью.

По данным полиции, в сегодняшних протестах против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения участвовали 4 тыс. человек, около 500 из них были вовлечены в столкновения.

Между тем в повестке дня Рады сегодня не было земельного законопроекта, который нардепы от большинства планировали принимать на этой неделе во втором чтении. К документу подали более 4 тыс. правок, подавляющее большинство которых касается запрета на скупку украинских земель иностранцами и концентрации множества гектаров в одних руках.