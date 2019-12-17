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Столкновения в Киеве из-за рынка земли: 26 задержанных и около 20 пострадавших. Фото: dtp.kiev.ua

Столкновения в Киеве из-за рынка земли: 26 задержанных и около 20 пострадавших

17 дек 2019, 17:08
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Столкновения в Киеве, которые происходили сегодня вокруг здания парламента во время митинга против открытия рынка земли в Украине, завершились травмированием около 20 человек и задержанием 26 участников протестов.

Среди пострадавших — 17 правоохранителей, двое из них сейчас находятся в больнице. У пострадавших диагностированы ушибы конечностей, травмы лица и ожоги глаз от слезоточивого газа. Об этом сообщил на брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, известно, что в столкновениях пострадали два корреспондента «Громадського», которые вели съемку на месте событий.

По словам Крищенко, уже открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 345 УК Украины (сопротивление работнику полиции).

Он также прокомментировал распространенную в СМИ информацию о смерти мужчины в районе проведения массовой акции. Крищенко не подтвердил причастности умершего к протестам на улице Грушевского. Мужчина умер на улице Институтской (дом 16), расположенной в нескольких кварталах от места сегодняшних резонансных событий, за час до последнего столкновения. По данным медиков, причиной смерти является сердечная недостаточность. Родственники мужчины подтвердили, что его состояние ухудшилось еще ночью.

Столкновения в Киеве из-за рынка земли: 26 задержанных и около 20 пострадавших. Скриншот из Facebook

По данным полиции, в сегодняшних протестах против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения участвовали 4 тыс. человек, около 500 из них были вовлечены в столкновения.

Между тем в повестке дня Рады сегодня не было земельного законопроекта, который нардепы от большинства планировали принимать на этой неделе во втором чтении. К документу подали более 4 тыс. правок, подавляющее большинство которых касается запрета на скупку украинских земель иностранцами и концентрации множества гектаров в одних руках.

Источник: Ракурс


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