В Раде планируют заняться неприкосновенностью, трибуну утром перекрыли «слуги народа». Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n130982-v-rade-planiruut-zanyatsya-neprikosnovennostu-tribunu-utrom-perekryli-slugi-naroda-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня планирует заседать до 14.00, но рассмотреть в турборежиме несколько десятков законопроектов и проектов постановлений, в том числе и проект закона о лишении народных избранников депутатской неприкосновенности № 2237 во втором чтении.

Также во втором чтении будут рассмотрены законопроекты № 2490 об обеспечении конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, № 0887 о создании Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, и усилении ответственности за такие преступления и № 0942 о развитии и господдержке малого и среднего предпринимательства в Украине.

Законопроекты № 2261 о расширении возможностей самопредставительства органов власти субъектов АР Крым и органов местного самоуправления независимо от порядка их создания в суде, № 2299 о совершенствовании сферы высшего образования и № 2187 по сохранению культурных ценностей тоже планируют рассмотреть во втором чтении.

При этом с самого утра парламентскую трибуну и президиум перекрывали нардепы от «Слуги народа», которые объясняли свои действия нежеланием того, чтобы работу Рады блокировали другие политсилы.

Также сегодня в Раде должно состояться повторное рассмотрение с предложениями президента закона № 0979 о временных следственных комиссиях и спецкомиссиях парламента.

В первом чтении должны рассмотреть документы № 2284 и альтернативный № 2284−1 об упрощении привлечения инвестиций, № 1220 о нотариате, № 2015 о безоплатной правовой помощи жителям временно оккупированных территорий и № 1111 о финансовом лизинге.

Еще нардепам нужно ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины», а также изменить состав временной следственной комиссии ВР по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге в 2014—2018 годах.

Кроме того, стало известно, что нардепы предлагают сделать пленарной неделю с 13 по 17 января, голосование по этому вопросу также может состояться сегодня.

При этом земельного законопроекта, из-за которого вчера было сорвано заседание Рады и произошли столкновения митингующих с силовиками, в повестке дня нет.

По итогам заседания аграрного комитета, которое состоялось сегодня утром, его участники договорились снова собраться в 15.00 после утренней Рады, а также создать временную следственную комиссию для расследования вчерашних событий под парламентом. При этом земельный закон якобы не будут голосовать до марта 2020 года.