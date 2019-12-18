Сергей и Юлия Скрипали. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n130981-skripali-ne-hotyat-govorit-s-rossiyskimi-poslami-posol-velikobritanii-v-rossii.html

Ракурс

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но наотрез отказываются контактировать с представителями российского посольства в Великобритании. Скрипали получили запрос российского посольства, но приняли решение не встречаться со своими бывшими соотечественниками.

Такое заявление во время интервью радиостанции «Эхо Москвы» сделал посол Великобритании в России Лори Бритоу.

Кроме этого, Бритоу напомнил слова Юлии Скрипаль, которая заявила о нежелании отца общаться с представителями СМИ.

Посол добавил, что отказ от общения с российскими послами и журналистами является выбором Скрипалей и британские власти обязаны защищать такой выбор своих граждан. Также посол напомнил, что Скрипалей пытались убить с помощью боевого химического вещества и их решение об отказе от каких-либо контактов закономерно.

Напомним, что 4 марта 2018 года Скрипали были обнаружены в Солсбери без сознания. Британские следователи пришли к выводу, что они пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» (А-234). Британские власти возложили ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве данные обвинения опровергают.